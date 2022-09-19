عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المغرب .. عروض مسرحية إسرائيلية تثير الجدل بين الأوساط الفنية

عروض مسرحية إسرائيلية
عروض مسرحية إسرائيلية بالمغرب

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، أثر تقديم ثلاثة عروض مسرحية إسرائيلية في الآونة الأخيرة بالمغرب لأول مرة حالة من الجدل بين مرحب ومعارض، وسط إقبال جماهيري محدود على القاعات.

وعرضت المسرحية بمسرح محمد الخامس في الرباط مسرحيات (أم كلثوم) و(فريد الأطرش) و(بابا عجينة) لفرقة المسرح العربي في يافا، وهو مسرح يقول إنه يتبنى نظرة ثنائية في اللغة والدمج بين الثقافتين والتراثين العربي والعبري من أجل "التقارب".

وتناولت مسرحية (أم كلثوم) سيرة المطربة الشهيرة وأهم أعمالها ومحطاتها الفنية، كما تضمنت المسرحية أوركسترا لأداء بعض أشهر أغانيها، وكذلك مسرحية (فريد الأطرش) التي تحدثت عن مساره الفني ومسار أخته المغنية أسمهان من خلال أشهر ألحانه وأغانيه.

واستعرضت مسرحية (بابا عجينة) نمط عيش أسرة يهودية من أصول عربية تعاني بسبب الاندماج في الثقافة الإسرائيلية بعد هجرة الوالدين إلى إسرائيل في قالب كوميدي تراجيدي.

تم عرض هذه المسرحيات بمبادرة من المنتدى الدولي للتعاون المغربي الأفريقي، والمجموعة الثقافية الرباط-يافا.

 نفتتح هذه الجولة

وقال الممثل والموسيقي الإسرائيلي زيوار بهلول لرويترز "هذه أول مرة يعرض المسرح العربي العبري في دولة عربية، ويسعدنا جدا أن نفتتح هذه الجولة بالمغرب". وأضاف "كنا قد بدأنا عروضا في عدة مدن فرنسية، لكن توقفنا بسبب (جائحة فيروس) كورونا، وإن شاء الله نقدر نوصل لعدد كبير من الدول العربية لأننا نريد أن ترى الدول العربية الفن الذي نقدمه".

 

المسرح العربي فيروس كورونا مصر الموسيقى إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

حياة كريمة: دربنا 140 ألف شاب لسوق العمل ونسعى لمضاعفة العدد

رجل عملاق يخطف الأنظار في جنازة الملكة إليزابيث .. ما علاقته بها؟

أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية للزعيم عادل إمام.. تفاصيل

النيابة العامة: حبس 3 من أفراد طاقم عبارة بني سويف المنكوبة

شكري: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات الهولندية في مجالات التحول الأخضر

وزير الصحة: القيادة السياسية حريصة على التنظيم الجيد لمؤتمر المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. نوع غريب من المسقعة.. تعرف عليه

ميزة جديدة تضاف لأول مرة.. موعد إصدار عملة الـ20 جنيه البلاستيكية

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الفولية في المنزل قبل المولد النبوي

فيديو

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ