عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يضم محمد عادل من الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

محمد عادل. - طارق
محمد عادل. - طارق ابو العينين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تعاقده مع محمد عادل، لاعب وسط فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة ٣ مواسم.

ووقع عادل على عقود انتقاله، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وجاء انضمام محمد عادل إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا كليوباترا، على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا كليوباترا سيراميكا طارق ابو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

شكري يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند لدعم أجندة التنمية والمناخ

تامر أمين: إليزابيث الثانية نالت الاحترام والتقدير في جنازتها

سيراميكا كليوباترا يضم محمد عادل من الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

أحمد موسى: مصر في وضع آمن رغم الأزمة الاقتصادية

أحدث صيحات الموضة..ملابس رجالية بتوقيع كيم جونز من ديور العالمية أمام الأهرامات

كيليان امبابي أول المتضررين..بول بوجبا يستعين بالساحر أفريقي للإيقاع بزملائه في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطرابات ومشاكل في الحمل.. طبيب نساء يحذر من الغسول المهبلى

ببدلة ستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

كيليان امبابي أول المتضررين..بول بوجبا يستعين بالساحر أفريقي للإيقاع بزملائه في المنتخب

سد نفسها عن الرجالة.. طليق رضوي الشربيني يشعل السوشيال ميديا

فيديو

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ