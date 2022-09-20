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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام الفيوم يفتتح معرض الشعب الجمهوري لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

السكرتير العام يفتتح
السكرتير العام يفتتح معرض "الشعب الجمهوري" بالفيوم

نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، افتتح اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، مساء أمس الاثنين، معرض "أهلاً مدارس"، لبيع الأدوات الدراسية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، والذي ينظمه حزب الشعب الجمهوري، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمنطقة النويري بجوار كوبري رفعت عزمي بمدينة الفيوم.

 

حضر الافتتاح مراد العمدة أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالفيوم، والمحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، والحاج مجدي طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة، وحشد من المواطنين.

 

وعقب الافتتاح، تفقد السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، أقسام المعرض، التي تشتمل علي كافة المنتجات والسلع والأدوات المدرسية، والزى المدرسي والحقائب، والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

 

وأوضح السكرتير العام، أن إقامة مثل هذه المعارض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول اليد، بهدف التصدي للغلاء وارتفاع الأسعار، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض.

 

وأكد السكرتير العام، على الاستمرار في تنظيم معارض بيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لسد احتياجات ومتطلبات المواطنين.

 

 

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الفيوم محافظة الفيوم السكرتير العام الشعب الجمهوري الأدوات المدرسية

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