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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: مد التسجيل المسبق للشحنات يساهم في إصلاح السياسات المالية

الإفراج الجمركي
الإفراج الجمركي

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، قائلا: يساهم ذلك  في إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أبو زيد، في بيان، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساهم في  تقليص زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ لافتا إلى أن منظومة التسجيل تنشط  حركة التجارة و تشجع الصادرات المصرية؛ الأمر الذي يساهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ يساهم في حماية السوق المصري والموانئ المصرية من المنتجات الرديئة، عن طريق السيطرة الكاملة على المنتجات وجودتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة، مضيفا: المنطومة تقوم بتسجيل المستورد والمصدر ومن ثم تدقق البيانات وتستعلم عن الطرفين  لحظر البضائع مجهولة المصدر.

وأكد أبو زيد، أن الحكومة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستوردين والمستخلصين الجمركيين من أجل حل أي مشكلات تواجههم، لضمان نجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات لزيادة الصادرات المصرية والنهوض بالتجارة.

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