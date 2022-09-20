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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: أطالب وزير التعليم بالرقابة على السبلايرز.. وطلبات المدارس المبالغ فيها

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكدت النائبة ايناس عبد الحليم، أن هناك مغالة من المدارس على طلبات "السبلايز"، بالإضافة إلى تكاليف الكتب المدرسية، قائلة: "هناك مغالة في أرقام السبلايزر واستغلال أولياء الأمور من قبل بعض المدارس".

وطالبت النائبة ايناس عبد الحليم، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالرقابة على متطلبات الطلاب في المدارس، وتشديد الرقابة على طلبات المدارس المبالغ فيها.

وتابعت: "لازم نشوف الحاجات المطلوبة للمدارس من سبلايزر بتروح فين، وهل هي وسيلة تعليمية مهمة ولا وسيلة للتربح أو المكتبات التي يتم التعاقد معها"، موضحة أن بعض المدارس تطلب ماركات معينة بمواصفات معينة وهذا نوع من التشدد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
 

ايناس عبد الحليم المدارس السبلايز الكتب المدرسية رضا حجازى وزير التربية والتعليم

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