عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نانسي نور: حفل طريق الكباش هو أهم حدث قمت بتغطيته لأهميته العالمية..فيديو

الإعلامية نانسي نور
الإعلامية نانسي نور

أكدت الإعلامية نانسي نور، مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن حفل طريق الكباش هوأهم حدث قمت بتغطيته، مشيرة إلى أنه تم ابلاغي قبل الحفل، بفترة كبيرة، وكان هناك استعدادات خاصة لهذا الحفل.

وفاة ضيف.. أية عبد الرحمن عن أصعب موقف تعرضت له خلال عملها..فيديو

وقالت نانسي نور، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه “منمتش لما اتقالي أنى هكون واحدة من اللي هيقدموا الحدث”، خاصة أن هذا الحدث كان يتابعه كل دول العالم.

 

وتابعت مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن هناك العديد من المواقف التي بها طرافة، ويمكن أن تحدث على الهواء، معلقة "من 3 سنين كان معايا مداخلة هاتفية خلال  تغطية اخبارية  للحديث عن أزمة في احدى الدول، وعندما قمت بتوجيه السؤال، اكتشفت أن الرقم خطأ.

 

مواقف أخرى

وأشارت نانسي نور إلى أن هناك مواقف أخرى لضيوف يتحدثون بشكل كبير، وأخرين يتحدثون باختصار".

نانسي نور صاحبة السعادة الشركة المتحدة العالم حفل طريق الكباش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

متاح.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

ترشيحاتنا

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

قديروف يهدد أوكرانيا: كنا نمزح.. استعدوا للتكتيكات الجديدة

نظام غذائي خاص.. رسالة مهمة من ليفربول لطبيب منتخب مصر بشأن صلاح

كل إصدار له هدف.. أحمد الطاهري: المتحدة تطلق قنوات جديدة الفترة المقبلة|فيديو

غزو صيني.. رحلات سياحية إلى الفضاء في 2025 |اعرف الشروط والأسعار

بعد حجزها للحكم.. تحريات الأمن الوطني في قضية حجز قسم السلام: تمثيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتقدًا أفلام محمد رمضان.. «مستر بين» المصري يظهر بإحدى سينمات 6 أكتوبر

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تخطف الأنظار على إنستجرام

قوام رشيق.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة مميزة في أحدث ظهور

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ