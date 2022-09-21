نانسي نور: حفل طريق الكباش هو أهم حدث قمت بتغطيته لأهميته العالمية..فيديو

أكدت الإعلامية نانسي نور، مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن حفل طريق الكباش هوأهم حدث قمت بتغطيته، مشيرة إلى أنه تم ابلاغي قبل الحفل، بفترة كبيرة، وكان هناك استعدادات خاصة لهذا الحفل.

وقالت نانسي نور، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه “منمتش لما اتقالي أنى هكون واحدة من اللي هيقدموا الحدث”، خاصة أن هذا الحدث كان يتابعه كل دول العالم.

وتابعت مذيعة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن هناك العديد من المواقف التي بها طرافة، ويمكن أن تحدث على الهواء، معلقة "من 3 سنين كان معايا مداخلة هاتفية خلال تغطية اخبارية للحديث عن أزمة في احدى الدول، وعندما قمت بتوجيه السؤال، اكتشفت أن الرقم خطأ.

مواقف أخرى

وأشارت نانسي نور إلى أن هناك مواقف أخرى لضيوف يتحدثون بشكل كبير، وأخرين يتحدثون باختصار".