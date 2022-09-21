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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات جزائرية-أوروبية لتعزيز التعاون المشترك في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

ياسين المهدي وليد
ياسين المهدي وليد

 بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري ياسين المهدي وليد، مع وفد من البرلمان الأوروبي العديد من مجالات التعاون؛ خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. 
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري للوفد البرلماني الأوروبي بقيادة النائب أندريا كوزولينو، الذي يزور الجزائر، في إطار انعقاد الدورة الأولى العادية من اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الجزائري والأوروبي.
وأوضحت وزارة اقتصاد المعرفة، في بيان، أنه تم تبادل وجهات النظر والرؤى في العديد من مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. 
وقدم الوزير الجزائري تصوراً شاملا عن التوجه الاقتصادي الجديد القائم على تشجيع الشراكة الاقتصادية، وحاملي المشاريع المبتكرة، داعيا إلى ضرورة تبني مقاربة واقعية من خلال برنامج تعاون مع مختلف الهيئات الأوروبية المختصة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، خاصة في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي، نظراً لوجود تدابير جديدة للحكومة فيما يخص استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

البرلمان الأوروبي الاقتصاد الرقمي الشراكة الاقتصادية برلمان الجزائر مجال الابتكار اقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد

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