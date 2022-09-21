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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف ملوي يستقبل الزوار غدا الخميس مجانا بمناسبة ذكرى إعادة افتتاحه

صدى البلد

يستقبل متحف ملوي بالمنيا، غدا /الخميس/ زائريه المصريين مجانا بمناسبة الاحتفال بمرور 6 أعوام على إعادة افتتاحه.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن قطاع المتاحف يحتفل بهذا اليوم عن طريق تنظيم مجموعة من الفعاليات التي ينظمها المتحف، منها تقديم فيلم وثائقي عن إعادة افتتاح المتحف، مع عرض لأهم الأنشطة التي قدمها المتحف للجمهور خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن كورال الأطفال سيقدم بعض الأناشيد عن السلام تحت عنوان "رسالة سلام" على هامش الاحتفال باليوم الدولي للسلام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.
بدوره، قال رئيس قطاع المتاحف مؤمن عثمان، إن المتحف يضم 950 قطعة أثرية، من أبرزها تمثال مزدوج لـ ”بيبي عنخ إيب“ مصنوع من الحجر الجيري الملون يرجع إلى عصر الأسرة السادسة الدولة القديمة، وتمثال لإحدى بنات الملك أخناتون تم اكتشافه في تل العمارنة، وتابوت من الخشب المذهب يرجع إلى العصر المتأخر، ومجموعة من الأواني الكانوبية التي تستخدم لحفظ أحشاء المومياوات.
وأضاف أن المتحف يحتوي على مصحف مكتوب بالمداد الأسود، من العصر الإسلامي، يرجع إلى عام 1292هـ، ومن الفن القبطي يعرض المتحف أيقونة تمثل السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح عليه السلام.
وبدورها، قالت جيهان نسيم مدير عام متحف ملوي، إن المتحف يضم 3 قاعات للعرض المتحفي، تشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية القديمة، منها مجموعة من الأواني الفخارية، والحلي وأدوات الزينة وأواني حفظ العطور وبعض المسارج. 
وأضافت أن القاعة الثانية تضم القطع الأثرية التي تعبر عن الحياة الجنائزية عند المصري القديم وطرق الدفن؛ حيث تتضمن مجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية وتمائم، أما القاعة الثالثة تحتوي على القطع الأثرية التي تصور التدرج التاريخي للحضارات التي مرت على مصر منها الحضارة الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ إنشاء متحف ملوي يرجع إلى عام 1961م، بهدف وجود متحف إقليمي يضم آثار منطقتي تونة الجبل والأشمونين بالمنيا، وتم افتتاحه لأول مرة في 23 يوليو 1963م، ثم أعيد افتتاحه مرة أخرى في 22 سبتمبر 2016م.

 

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