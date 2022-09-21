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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منسق طلاب من أجل مصر: المبادرة كانت حلما وأصبحت حقيقة

الدكتور عمرو مصطفى
الدكتور عمرو مصطفى

عبر الدكتور عمرو مصطفى، المنسق العام لطلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية، عن سعادته بالمبادرة، منوها بأنها كالحلم الذي أصبح حقيقة.

ملتقى الكوادر الطلابية الثالث بجامعة الأزهر

وقال خلال كلمته في افتتاح ملتقى الكوادر الطلابية الثالث بجامعة الأزهر بحضور ورعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة: أنا اليوم أسعد إنسان؛ لأني كنتُ أحلم بهذا الكيان (طلاب من أجل مصر) من 30 سنة، كم أنا سعيد؛ لأن الحلم أصبح حقيقة.
وعبر عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات جامعة الأزهر؛ لجهودهم المخلصة في الحفاظ على الهوية الإسلامية والدفاع عن ثوابت الدين.
وأشاد الدكتور عمرو مصطفى بجميع الأنشطة الطلابية التي عرضها الطلاب والطالبات على هامش ملتقى الكوادر الطلابية الثالث بجامعة الأزهر، مثمنًا ما قامت به الطالبة هاجر من عرض شيق، يعكس مدى وعيها وحسها الوطني تجاه مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور عمرو مصطفى الانشطة الطلابية ملتقى الكوادر الطلابية الثالث

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