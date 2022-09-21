التوسع في التأمين | الصحة : لا حقيقة لبيع 5 مستشفيات حكومية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي علي قناة الحدث اليوم، حقيقة بيع ٥ مستشفيات حكومية، وحقيقة إلغاء تكليف الأطباء.

حقيقة إلغاء التكليف للأطباء

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حقيقة إلغاء التكليف للأطباء، قائلا "لا حقيقة لأمر إلغاء التكليف للأطباء، ولكن هناك مقترحا بأن يكون التكليف مرتبطا بالاحتياجات الحقيقية للمستشفيات".

وأضاف "عبدالغفار" أن التشريع قال إن التكليف يكون مرتبطا بالاحتياجات الحقيقية، موضحا "ايام بناء السد العالي كان هناك تكليف لكل المهندسين علشان كان فيه مشاريع كتيرة الدولة بتقوم بيها في الوقت دا .. وكان هناك تكليف لكل خريجي تربية كانوا بيروحوا المدارس علطول يشتغلوا .. يبقي إذن التكليف على حسب الحاجة".

وتابع وزير الصحة والسكان أن عدالة التكليف مبنية على احتياجات فعلية من القطاعات ومبنية أيضا على مسابقة من المتقدمين.

الرئيس اهتم بإنهاء قوائم الانتظار

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة من خلال مبادرة الرئيس أعطت اهتماما كبيرًا بقوائم الانتظار لحل هذه المشكلة والانتهاء منها.

موضحا أن قوائم الانتظار الخاصة بعمليات القلب لا تتعدى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصي، والتي تكون في دول العالم ينتظر مريض القلب لستة أشهر وأكثر.

وتابع وزير الصحة، أن هناك متابعة أسبوعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق المعدلات علي إنهاء قوائم الانتظار اي كانت التكلفة، مشيرا إلى أن عندما تزيد التكاليف يتدخل الرئيس فورا لرفع الميزانية لحل تلك المشكلة في الحال.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن في فترة الـ ١٠ سنوات أو ٢٠ سنة القادمين أن أي توسع في المنظومة الصحية لابد وأن يكون محسوب، فجزء منه سوف يكون علي الدولة والجزء الآخر هو شراء خدمات لأن القطاعات الغير حكومية لديها القدرة الأكبر في الإدارة الجيدة وحوكمة الإجراءات.

واضاف "عبدالغفار" أن الدولة تطرح مجموعة من المشاريع للاستثمار وهذا التزام من الدولة تم إعلانه عن طريق الحكومة بسبب أن هناك بعض القطاعات تسبب خسائر كبيرة، موضحا بأن هذه الطريقة سوف نضمن علاج المواطنين الذين كانوا يتلقوا العلاج داخل هذه المستشفيات بنفس الاسعار ولكن بجودة أفضل وتجهيزات وإدارة أفضل.

وتابع وزير الصحة والسكان أن هناك بعض المؤسسات التي يمكن عن طريق الصندوق السيادي للدولة يتم مشاركتها بالقطاع الخاص مع الاحتفاظ بحق المرضي في العلاج المجاني.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الوزارة هي وزارة خدمية بمعني أن الوزارة تقوم بخدمة المواطن في جميع أنحاء الجمهورية سواء كان يعيش داخل قرية أو مدينة، مشيرا إلى أن إدارة المنظومة من داخل مسرح الأحداث ذلك هو جزء كبير من عمل الوزارة.

وصرح "عبد الغفار" أن الوزارة ليست متوقفة فقط علي ملف الصحة ولكن هناك أيضا ملف هام وهو ملف السكان ولابد من الاهتمام به، موضحا أن متابعة الوزارة لمشاريع قائمة أو مشاريع تحت التنفيذ تعطي فرصة كبيرة جدا لرؤية السلبيات وحلها.

حقيقة بيع ٥ مستشفيات حكومية

ورد وزير الصحة والسكان علي الشائعة المنتشرة بخصوص بيع مستشفيات، قائلا " هذا غير صحيح بالمرة .. ومازالت المستشفيات الحكومية تقدم خدماتها بالمجان .. ولكن مع التوسع في خدمة التأمين الصحي الشامل يتم التعاقد مع مستشفيات أخرى لتقديم بعض الخدمات بمقابل مادي والمريض المؤمن عليه يقوم بعمل هذه الأشعة والتحاليل المطلوبة علي نفقة التأمين".