عاجل
نشرة الرياضة .. تفاصيل خطابات الزمالك والفيفا بشأن صفقة سيف الجزيري .. تحرك الأهلي لضم لاعب جديد ..موعد الظهور الأول لـ موسيماني مع الأهلي السعودي نشرة المرأة .. تناولى الزبيب على الريق وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. ما أسباب وعلاج غثيان ما بعد الأكل وفقا للقانون .. اعرف مهام الغرفة الصناعية أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة الصحف الإماراتية.. أبوظبي تطالب بعودة جزرها المحتلة من إيران.. مصر تدرس إضافة التبرع بالأعضاء بالرقم القومي..روسيا تقيل جنرالا كبيراً بالجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة نجاح الموجي.. معلومات وأسرار في حياة هرم الكوميديا

نجاح الموجي
نجاح الموجي

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي ؛ الذي يعد واحدا من الفنانين الذين تمكنوا من خطف قلوب وتقول الجماهير .

ونرصد في ذكرى وفاته أبرز معلومات عنه :

اسمه الحقيقي عبدالمعطي محمد الموجي اشتهر بـ«نجاح الموجي» وولد في 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وحرص «الموجي» طيلة حياته أن يتعلم حتى حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك الموجي وظيفته في هذا المجال نهائيًا إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في عمله.

وبالإضافة إلى ذلك حاول الموجي كثيرًا التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات ولكنه لم يلتحق به.

كان الفنان القدير الموجي قد بدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح وذلك في أواخر الستينات، بعدها انطلق الموجي وتألق في سماء الفن والتمثيل.

وبعد دخوله إلى عالم الفن واجه نجاح الموجي العديد من الأزمات الفنّية منها التصريحات التي أطلقها ضد الحزب الوطني وذلك أثناء مشاركته في فيلم التحويلة، كما أنه خرج عن النص في المسرحية التى قدمها وتسمي بـ«ملك الشحاتين» فقامت الرقابة حينها بسحب الترخيص منه، وبعد نجاح أغنيته الشهيرة «اتفضل من غير مطرود» قام الموجي بطرح ألبوم جديد لكن الرقابة قامت برفض إجازة هذا الألبوم.

وتوفي الفنان القدير الكوميدي نجاح الموجي بعد صرخات متعددة بجانب شرفة غرفته، فجر يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 1998 بالقاهرة، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية «سيدي المرعب»، وعملت ابنته الإعلامية «آيتن الموجي» التي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وذلك عندما تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ عاليًا مرددًا: "يارب".

نجاح الموجي ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي وفاة الفنان نجاح الموجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ياسمين صبري لـ زوجها وسؤال عن الأمومة ..الفنانة تحسم الجدل | الاثنين

الذهب رخص اشتري بسرعة.. مفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-9-2022.. فيديو

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد تحركه 28 قرشًا

بترشيح من كولر.. الأهلي يتفاوض مع مهاجم أفريقي بالدوري السويسري

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

مفاجأة.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة وفولو يكشف الحقيقة

العقل زينة .. خالد الغندور يعلق على أزمة سيف الجزيري

موضوعات متعلقة

تامر حسني يحيي حفل تخرج طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية..صور

مشوفتش زي اليوم ده.. أنغام تعلق على احتفالها مع السعوديين بالعيد الوطني

أخبار الفن.. تسجيل صوتي للزعيم عادل إمام يكشف حالته الصحية وإلهام شاهين تعلن توثيق تبرعها بأعضائها

استقبال حار من الجمهور السعودي لـ أنغام فور صعودها على المسرح |شاهد

هشام عباس يتحدث عن حفله بـ مهرجان رشيد وموعد طرح أعماله الجديدة

هشام عباس يفتتح حفله بختام مهرجان رشيد بأغنية متبطليش

بعد مستر إكس.. أحمد فهمي يبدأ تصوير السفاح .. تفاصيل

فرحان بيهم .. رد ناري من عادل إمام عن إصابته بالزهايمر

ترشيحاتنا

العالم هذا الصباح.. غلق جديد في شارع الهرم.. تسجيل صوتي لعادل إمام.. عودة أبو هشيمة وياسمين صبري

قضية الحرس السري الجديدة.. اعترافات متهم: الجماعة سلكت طريق العنف |انفراد

كانت بقولي إنها الشيف شربيني.. زوج في دعوى طلاق: مبتعملش غير شاي

أخبار الفن.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة.. واللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح

متى يغلق باب التوبة .. وهل تكفي النية لمن اقترف الفاحشة فمات؟

هبوط عالمي ومحلي ..أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: دي عملية تجميل

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

شائعات وأكاذيب.. الحقيقة وراء البانيه الصيني المباع بالأسواق

بفستان مختلف.. زوجة رامى عياش في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

فيديو

أنا أشطر واحد ووجودى عامل قلق .. باسم سمرة يتحدى السقا ومحمد رمضان

بعد فيديو شيرين .. إلهام شاهين في وصلة رقص مع نفس الشاب

على نغمات الصالصا .. شيرين عبد الوهاب ترقص مع شاب جديد

فيديو حادث طريق السويس.. سائق يعرض حياته للخطر بقيادته المتهورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ