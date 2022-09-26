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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تحظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية لروسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن طوكيو قررت حظر تصدير السلع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا في عقوبة إضافية ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأعربت طوكيو عن قلقها ”البالغ“ بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وأضافت اليابان أيضًا 21 منظمة روسية، مثل: مختبرات العلوم في إطار حظر التصدير الحالي، وذلك طبقًا لما ذكره بيان حكومي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين والذي وافق رسميًّا على إجراءات العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية في اجتماع مجموعة السبع الأسبوع الماضي.

وقال ماتسونو في إفادة إعلامية، إن ”اليابان تشعر بقلق بالغ بشأن إمكانية استخدام أسلحة نووية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

أوكرانيا اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء طوكيو المجتمع الدولي موسكو اليابان روسيا

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