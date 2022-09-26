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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: شيرين عبدالوهاب تكشف علاقتها براقص السالسا.. وبدرية طلبة تجري 6 عمليات تجميل

بدرية طلبة وشيرين
بدرية طلبة وشيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وأصالة وأسما إبراهيم وتيم حسن:

بدرية طلبة: أجريت 6 عمليات تجميل.. نفسي يكون عندي شفايف منفوخة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة ، في تصريحات تلفزيونية عن قيامها ب 6 عمليات تجميل في وجهها، بعد ظهورها الأخير.

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

 

أثار فيديو رقص شيرين عبد الوهاب مع شاب من خارج الوسط الفني  ضجة في مصر خلال الساعات الماضية بعد تداوله.

 

المطرب موسى يبكي بعد خطوبته على أسما إبراهيم.. والإعلامية: أغلى دموع في الدنيا

نشر المطرب موسى صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي وذلك بعد «إعلان خطوبته من الإعلامية أسما إبراهيم».

 

أصالة تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل بعد تغير شكلها

 

كشفت  الفنانة أصالة ، حقيقة إجرائها عمليات تجميل بعد تداول صورة لها تغير كثير من ملامحها حيث غرد الكثيرين من رواد السوشيال ميديا انها اصبحت تشبه بسمة بوسيل.

 

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

 

خرج  الفنان تيم حسن  لأول مرة عن صمته ورد على شائعات  انفصاله عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

 

احتفالا بنجاح أعمالهما.. تكريم مصطفى حجاج وهاني محروس في صدى البلد |صور

 

حلّ النجم مصطفى حجاج، والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس ، ضيفين على موقع “صدى البلد” لتكريمهما على أعمالهما الناجحة خلال الفترة الأخيرة.

 

 

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