أخبار الفن: شيرين عبدالوهاب تكشف علاقتها براقص السالسا.. وبدرية طلبة تجري 6 عمليات تجميل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وأصالة وأسما إبراهيم وتيم حسن:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة ، في تصريحات تلفزيونية عن قيامها ب 6 عمليات تجميل في وجهها، بعد ظهورها الأخير.

أثار فيديو رقص شيرين عبد الوهاب مع شاب من خارج الوسط الفني ضجة في مصر خلال الساعات الماضية بعد تداوله.

نشر المطرب موسى صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي وذلك بعد «إعلان خطوبته من الإعلامية أسما إبراهيم».

كشفت الفنانة أصالة ، حقيقة إجرائها عمليات تجميل بعد تداول صورة لها تغير كثير من ملامحها حيث غرد الكثيرين من رواد السوشيال ميديا انها اصبحت تشبه بسمة بوسيل.

خرج الفنان تيم حسن لأول مرة عن صمته ورد على شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

حلّ النجم مصطفى حجاج، والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس ، ضيفين على موقع “صدى البلد” لتكريمهما على أعمالهما الناجحة خلال الفترة الأخيرة.