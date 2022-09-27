طلب لوزير الداخلية الأبرز.. شروط حصول الأجنبية وأولادها على الجنسية المصرية

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية، وأسرته مثل الزوجة والأولاد القصر وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975، حول الجنسية المصرية الذي نص على عدد من الاشتراطات والقواعد التى بموجبها تنجح فى الحصول على الجنسية المصرية فيما يلى:

شروط حصول الأجنبية علي الجنسية المصرية



ونص القانون على منح الجنسية المصرية لزوجة الأجنبى الحاصل على الجنسية المصرية على النحو الآتى:



1.لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها.



2. لابد أن تتقدم بطلب لوزير الداخلية برغبتها فى ذلك.



3. استمرار الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.



4.يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.



5. من حق أولاده القصر التمتع بالجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها.



6. إذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.