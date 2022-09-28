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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتيسير على المواطنين.. توفير عربة جهاز أشعة مقطعية متنقلة لمستشفى رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، عن وصول عربة جهاز أشعة مقطعية متنقلة إلى مستشفى رأس غارب المركزي، أمس الثلاثاء، لخدمة وتقديم خدمات طبية لأهالي المدينة، وعمل أشعة مقطعية للمرضى ومصابي الحوادث. 

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وأكدت الدكتورة فتحية مغربي مديرة المستشفى، أنه بالتواصل مع الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات، وأحمد على أخصائي الأشعة، تم دعم المستشفى بعربة الأشعة المقطعية للتيسير على المواطنين من مشقة السفر.

وفى سياق آخر قال اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بـ البحر الأحمر إنه تم البدء في تطوير المدخل الشمالي للمدينة وتركيب نموذج فنار غارب التاريخي في أحد الميادين ضمن الاهتمام بالمظهر الحضاري لمداخل مدن المحافظة.

يأتي ذلك بهدف تجميل المدخل الشمالي لمحافظة البحر الأحمر على الطريق الساحلي من خلال تصميم نموذج مصغر للفنار التاريخي المقام منذ نحو 150 عامًا على شاطئ المدينة لإرشاد السفن قبل دخولها للمجرى الملاحي لقناة السويس.

وأضاف “حامد” أنه تم التنسيق مع مجموعة من شباب المدينة على تصميم نموذج لفنار رأس غارب بالجهود الذاتية بمشاركة الوحدة المحلية في المباني والإنشاءات الخرسانية وتم اختيار نموذج الفنار وتركيبه بمدخل المدينة، نظرا لأن فنار رأس غارب يعد من أقدم فنارات العالم، وتم إنشاؤه في عام ١٨٧١ بواسطة المهندس الفرنسي جوستاف إيفل في عهد الخديوي إسماعيل، وتم اعتماده ضمن الآثار التاريخية وضم لهيئة الآثار.

وأكد حامد أنه جارٍ استكمال أعمال التجميل لوضع لمسات جمالية بمحيط الميدان وإظهار المدينة بشكل حضاري مميز .

 

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