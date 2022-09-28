الطفلة ريم عبد القادر: بدأت مشواري الفني بالإعلانات وبحب التمثيل جدا| فيديو

قال الطفلة ريم عبد القادر ، إنها بدأت التمثيل من خلال الإعلانات ، وكان أول عمل فني لها " لمعي القط " ، وبعدها بدأت في تمثيل أدوار متعددة .

وأضافت الطفلة ريم عبد القادر ، خلال لقائها لـ برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنها مثلت في مسلسل " لمعي القط " مع الفنان " محمد إمام " ، زهي في عمر 4 سنوات .

وتابعت ريم عبد القادر ، أنها حبت التمثيل من خلال التعود ، وأنها بدأت في التمثيل من سن صغير في الإعلانات .

وأردفت : بحب التمثيل جدا جدا ، وبحب مشاهد العياط ، وبعرف أعيط ، وأفكر في المشهد لو حصل في الحقيقة وأعيط .