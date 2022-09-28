بداخله أطعمة فاسدة.. ضبط مخزن أغذية بالزاوية الحمراء بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين من الفحص عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن عمله ، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر , بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما عُثر بداخل المخزن على 960 كيلو جرام "زيت طعام" – 180 كيلو جرام "طحينة" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.