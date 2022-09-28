عيب.. تامر عبد المنعم يهاجم المتنمرين على ياسمين عز

دعم الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال تامر عبد المنعم، بعد نشره صورة لياسمين عز: “أنا ضد التنمر على الست دي، وعلى فكرة أنا ماعرفهاش ولا عمري قابلتها، بس اللي بيجري معاها ده عيب وما يصحش، وكفانا جري ورا الموجة وإبراز العقد النفسية والقسوة التي تصيب المتنمر عليه بتعب شديد وللأسف مفيش رحمة”.

منشور تامر عبد المنعم

في سياق آخر، نعى الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركا خلفه مسيرة فنية زاخرة وراقية، امتدت لنحو 50 عاما.

وقال تامر عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم: "رحيل الفنان هشام سليم خسارة كبيرة للفن، وقيمة ورمز كبير للفنانين، ربنا يرحمه ويغفر له".

في سياق منفصل، نفى الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، طليق ابنة فريد الديب، الأنباء المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المحامي فريد الديب، بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنه عارٍ تماما من الصحة.

وتابع تامر عبد المنعم: “تواصلت مع فريد الديب هاتفيا للاطمئنان على صحته”، مشيرا إلى أنه بخير وبصحة جيدة، لافتا إلى أنه كان يمر بأزمة صحية الأسبوع الماضي وخرج من المستشفى بعد تحسن حالته.