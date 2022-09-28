سهير جودة: المدير اللي يقتنع بكلام «العصفورة» في العمل ضعيف

قالت الإعلامية سهير جودة، إن المدير “التوكسيك” أحيانا لا يكون مديرا، كما أنه يشعر بالضآلة أو أنه يملك مهارات محددة وليس لديه مهارات المدير، ويبدأ في وضع المناخ السام في العمل لأنه شخص ضعيف، معقبة: «بيبدأ في وضع شخص اسمه العصفورة، وكمان بيخلي الناس تنقل الكلام عن الناس».

وأضافت سهير جودة، في برنامج «الستات» الذي تقدمه عبر فضائية «النهار»: «بقى في طرق عجيبة جدا في موضوع النميمة والعصفورة، والشخص اللي بيقوم بدور العصفورة بيكون بلا مؤهلات زي المدير بالظبط».

وأوضحت سهير جودة أن المدير الذي يقتنع بكلام «العصفورة» في العمل هو مدير ضعيف، قائلة: «هيسمع كل الكلام اللي يتقال له عشان حاسس إنه صغير، وهذا الإحساس مدمر جدا، ومبيبقاش عنده مهارة غير الكذب ويضرب الناس في بعض، وبيتعامل بمنطق فرق تسد لكنها في الحقيقة فرق تخسر».