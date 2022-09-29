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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : تفوز بجائزة

برج العقرب
برج العقرب

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إشراك نفسك في ممارسة الرياضة لأنها سر الشباب الدائم.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : اشتراك في كورس

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برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 : يوم رومانسي

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

من المرجح أن تتحسن ثقة أفراد برج العقرب اليوم وقدرتهم على فهم أي موقف، من المحتمل أن تظل مكرسًا وملتزمًا بعملك، قد يجعل هذا علاقتك أقوى مع المدراء مما يمكنك من الاستفادة منه، يمكن للبعض منكم سداد أي من ديونهم، مما يمنحك الراحة، قد يحتاج استمرار الارتباك حول قضية ما على الصعيد الأكاديمي إلى تدخل خبير، سيكون عليك الخروج عن الطريق لشراء منزل أحلامك.

توقعات برج العقرب مهنيا

اليوم قد تأتي فرصة مثيرة لتمثيل مؤسستك، من المرجح أن يفوز أهالي برج العقرب بالتقدير والجوائز من أولئك الذين يهمهم إنجاز المهمة على أكمل وجه، أولئك الذين يتعلمون شيئًا جديدًا على جبهة العمل قد يتعلمونه أخيرًا.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تجعلك خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية المخصصة والحصرية تشعر بالنشاط والهدوء طوال اليوم، قد تعزز العلاجات الطبيعية عملية الهضم.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد تساعدك الكلمات الجميلة التي تشاركها مع شريكك في بناء أساس متين لعلاقتك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

من الأفضل أن تمنع نفسك من إفساد الأجواء المتناغمة، قد يطلب صغير العائلة عنصرًا باهظًا ، فكر مليًا قبل الإلزام.  

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