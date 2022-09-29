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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه القناة: بدء برنامج تدريبي لأخصائيي السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

 

وأوضح أن الشركة تولى اهتماما كبير بتدريب متخصصين فى السلامة والصحة المهنية بقطاعات ومناطق الشركة، سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، وتسريب الكلور.

 

وأضاف أنه تم البدء فى البرنامج التدريبى لأخصائيين السلامة والصحة المهنية على مستوى محافظات القناة الثلاثة والذى تنظمه الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بمحطة مياه المستقبل لرفع كفاءة ومهارات فرق العمل تمهيدا للمشاركة فى مسابقة السلامة والصحة المهنية والتى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ايمانا  بأهمية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، وأوضح أن التدريب يعد من أهم آليات الحفاظ علي سلامة العاملين.

 

وأشار رئيس الشركة إلى أن البرنامج التدريبى يشمل كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور، من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.

مياه القناة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي السلامة و الصحة المهنية

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