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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص سرق مبالغ مالية من أجنبي بالموسكي

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مبالغ مالية من أجنبي بالموسكي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي لص لقيامه بسرقة مبالغ مالية من أجنبي بالموسكي .

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بأنه حال استقلاله سيارة أُجرة وبحوزته حقيبة يد ومظروف يحوى مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" وكذا سماعة أذن لتوصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب نزوله من السيارة اكتشف سرقة المظروف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد قائدها مقيم بمحافظة الجيزة كما تبين أنه وراء إرتكاب الواقعة.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس لص سرقة مبالغ مالية القبض على لص عملات أجنبية ومحلية عملات اجنبية

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