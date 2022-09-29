وفاء مكي تتحدث لأول مرة عن سجنها بسبب تعذيب خادمتين.. فيديو

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

وتحدثت الفنانة وفاء مكي، أزمة سجنها بتهمة تغذيب خادمتين، قائلة: "لكل جواد كبوة ولابد من أن الحياة تعلمك لكي تتمكني من الوقوف على قدمك لكي تكوني إنسانة قوية".

وأضافت: "الله له حكمة في ما حدث"، لافتة: "عندي خادمات بيساعدوني دلوقتي في البيت، والحكاية دي بقالها 20 سنة وأكتر".

وأشارت: "التكنولوجيا حاليا جعلت الناس تفهم الموضوعات بطريقة سريعة وسهلة، ولما حد بيتكلم بقوله دا موضوع ملهوش لازمة ولما بفتكر بقول إيه التهريج دا؟ وبضحك، ولكني اقتنعت أن اللي حصلي له حكمة يعلمها الله والضربة اللي مش بتقتل بتقوي".