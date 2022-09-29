قهروه على بناته.. وفاء مكي تبكي على الهواء بسبب هشام سليم.. فيديو

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفه على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".



ودخلت الفنانة وفاء مكي في موجة بكاء شديدة على الهواء بسبب الفنان الراحل هشام سليم، قائلة: "بهدلوه في آخر أيامه وقهروه على بناته".

وأضافت: "أنا وهشام سليم قعدنا فترة طويلة وسافرنا مع بعض وعيشنا مع بعض ما بين القاهرة وإسكندرية والأردن وكانت أخلاقه جميلة وشخص جميل وكويس ومن جواه في حاله، وزعلانة عشان البهدلة اللي حصلت في الأخر".

محدش كان حاسس



واسترسلت: "أيه اللي حصل عشان يعموا معاه كدة ويتكلموا عن ابنه، دا كان إنسان جدع وخير وبيعمل حاجات حلوة محدش كان حاسس".

