بفستان أبيض .. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بشري صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة ومكياج صاخب.

وظهرت بشري مرتدية فستان باللون الأبيض من خامة الحرير، وتركت شعرها الويفي منسدلاً على أكتافها بطريقة ناعمة تبرز جمالها وأنوثتها.

شاركت النجمة بشرى مؤخراً، في مسلسل "الاختيار" في جزئه الثانى بطولة النجمان كريم عبد العزيز واحمد مكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، حيث نالت اشادات كبيرة عن تلك الشخصية لاسيما انها قدمتها ببراعة شديدة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.