صحف الكويت .. عقوبات أمريكية جديدة على إيران وبوتين يوقع مرسوما بضم أراضٍ من أوكرانيا إلى روسيا

مصر تدرس السماح لكل مغترب بسيارة دون جمارك أو بأخرى مخفضة

نتائج أولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين

بايدن: أمريكا "لن تعترف أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا

الإمارات تجلي رعاياها من فلوريدا إلى واشنطن بسبب إعصار "إيان"

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف تجارتها النفطية

بوتين: ينبغي تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت خلال التعبئة العسكرية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهي جندي، أشارت إلى وجود تيسيرات جديدة لدخول سيارة مع أي مصري عائد، مضيفةً: "لوزارة تدرس في الوقت الحالي مقترح ومطالب المصريين في الخارج باستقدام المغترب لسيارة واحدة، وفرض جمارك مخفضة، أو حتى دون جمارك".

وتابعت الوزيرة: "نعمل على تحقيق مطالب المصريين بالخارج، وستكون هناك أخبار سارة قريباً في شأن هذا الموضوع، ونتواصل مع مجموعة من الوزراء المعنيين من أجل إنجاز عدد من قضايا ومطالب المصريين بالخارج".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها أجلت 141 من رعاياها في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى العاصمة واشنطن قبيل وصول إعصار إيان.

وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن إنها ”أجلت رعايا الدولة المتواجدين في ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن؛ بسبب تحول العاصفة الاستوائية إيان إلى إعصار شديد القوة يهدد ولاية فلوريدا“.

وكشفت "الأنباء" أن نتائج أولية غير نهائية لانتخابات مجلس الأمة في الكويت في فصله التشريعي السابع عشر، ظهرت عقب ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم منذ ساعات صباح يوم الخميس. وكشفت النتائج الأولية عن أسماء عدد من المرشحين الذين باتوا قريبين جدا من الفوز في الانتخابات التشريعية والوصول إلى قبة عبدالله السالم لتمثيل ناخبيهم في الدوائر الخمس.

وباشر عدد من المرشحين الاحتفال في مقراتهم الانتخابية برفقة ناخبيهم عقب أن أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاع الأصوات التي حصلوا عليها ورجحت فوزهم في مقاعد نيابية. وتصدر المرشح عبدالله المضف المرتبة الأولى في الدائرة الأولى بحصوله على أعلى الأصوات، فيما تلاه حسن جوهر وأسامة زيد الزيد وأحمد لاري وعيسى الكندري وعادل الدمخي وأسامة الشاهين وصالح عاشور وحمد المدلج وعلي القطان.

وفي الدائرة الثانية، تقدَم بدر الملا قائمة المرشحين، وتلاه محمد المطير، وشعيب شعبان، وخليل الصالح، وحامد البذالي، وفلاح الهاجري، وحمد المطر، وعالية الخالد، وعبدالوهاب العيسى، وعبدالله الأنبعي.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف تجارتها النفطية، وتضمنت العقوبات 10 كيانات وناقلة نفط، من بينها خمس شركات مقرها الصين. وقالت في بيان إنها فرضت عقوبات على شبكة من الشركات الدولية الضالعة في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية ومنتجاتها والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدورات في جنوب وشرق آسيا.

ولفتت إلى أن الخطوة التي أعلنت عنها الخميس، تستهدف سماسرة إيرانيين وعدة شركات "واجهة" في عدد من الدول والتي "سهلت نقل الأموال وشحن منتجات البترول والبتروكيماويات الإيرانية".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع، مرسوما يمهد الطريق أمام ضم منطقتي ”خيرسون“ و“زابوريجيا“ الأوكرانيين، رسميا إلى روسيا. وجاء في المرسوم الذي أعلنه الكرملين أن بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا منطقتين مستقلتين. وهذه خطوة وسيطة لازمة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدما في خططه للإعلان يوم الجمعة أن المنطقتين جزء من روسيا.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن الولايات المتحدة لن تعترف ”أبدا، أبدا، أبدا“ بنتائج الاستفتاءات التي ”دبرتها روسيا“ في أوكرانيا، مضيفًا: "أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد.. الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة“.

وأضاف أن ”الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها“، مشيدا بـ“تضحية“ الأوكرانيين ”من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم“.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه ينبغي تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت خلال التعبئة العسكرية الجزئية التي تهدف لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أيضاً إنه يجب استدعاء من لديه خبرة عسكرية وسبق له التدرب على المهام المطلوبة أولاً.