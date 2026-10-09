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مداهمة واشتباكات في بني هلال بسوهاج.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 45 قطعة سلاح و2 كيلو شابو وحشيش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مداهمة واشتباكات في بني هلال بسوهاج.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 45 قطعة سلاح و2 كيلو شابو وحشيش

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت أحد أوكار تجارة المخدرات والأسلحة، وأسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، وضبط 45 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كميات من المواد المخدرة، شملت نحو 2 كيلو من الحشيش وكيلو من مخدر الشابو.

وجاءت المداهمة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بتوجيهات وإشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط المتهمين المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، والتصدي لأنشطة الاتجار في الأسلحة والمواد المخدرة التي تهدد أمن المواطنين.

ونُفذت الحملة تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبقيادة اللواء محمد الخولي، مدير مباحث سوهاج، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد علام، مفتش المباحث، وبمشاركة المقدم أحمد إسماعيل، رئيس مباحث مركز المراغة، والرائد محمد دياب، والنقباء أحمد رشوان ومصطفى أبو دومة وطاهر حامد.

إطلاق نار ينتهي بمصرع 3 عناصر

واستهدفت القوات عددًا من العناصر الإجرامية داخل القرية، وخلال تنفيذ المأمورية، بادر 3 من العناصر المستهدفة بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، عقب استشعارهم بوجود الحملة الأمنية، ما دفع القوات إلى التعامل مع مصدر النيران.

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الثلاثة، فيما كشفت المعلومات أن أحدهم صادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، بينما كان آخرون مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، الأمر الذي استدعى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

45 قطعة سلاح وكميات من المخدرات

ولم تقتصر نتائج المداهمة على مصرع العناصر الثلاثة، إذ تمكنت القوات من ضبط 45 قطعة سلاح، فضلًا عن كميات من المواد المخدرة، تضمنت نحو 2 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الشابو، في ضربة أمنية استهدفت مصادر ترويج المخدرات والأسلحة بالمنطقة.

وتم التحفظ على المضبوطات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، التي تتولى مباشرة التحقيقات وكشف كافة التفاصيل والملابسات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج شابو حشيش

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