إنهيار مبنى سكني في تركيا ومصرع 5 أشخاص

أفاد السلطات التركية بأن عمليات البحث والإنقاذ الجارية في منطقة “جيفيزلي” انتهت بعد العثور على جثث المواطنين في الساعة 06:15 صباحاً.

وبحسب البيان ؛ فقد أسفر الحادث عن وفاة كل من: غولجي دورا تورهان (مواليد 2021)، وأحمد محمد إينان (2004)، ومسعود بيليجي (1986)، وحسين أوزكورت (1960)، وزينب إينان (2006).

ونبه البيان إلى أنه تم انتشال 14 شخصاً من موقع الحادث، وتوفي 5 منهم في المستشفى، كما تم إخلاء عدد من المنازل (شملت مجموعات سكنية متعددة)؛ حيث تم توفير أماكن إيواء بديلة للسكان.

وذكر البيان أيضاً أن "مجموعة الإغاثة في حالات الكوارث" قامت بتسكين 44 مواطناً ممن يحتاجون إلى مأوى في الفنادق.

فيما قدمت "مجموعة الدعم النفسي والاجتماعي" خدمات الدعم اللازمة.

بينما تولت "مجموعة الإغاثة" تقديم خدمات الطعام للمواطنين باستخدام مركبات تقديم الطعام المتنقلة ومركبات التدخل والخدمات اللوجستية.