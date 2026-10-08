وزير خارجية تركيا : أنقرة لن ترسل قوات لدولة أخرى من أجل تنفيذ هجمات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة لن ترسل قوات لدولة أخرى من أجل تنفيذ هجمات.



جاء ذلك في تصريحات لـ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهنغارية في أنقرة.

وقال الوزير التركي : ثمة مخاطر لتوسع الحرب بين روسيا وأوكرانيا فالهجمات المتزايدة على السفن المدنية في البحر الأسود بدأت تؤثر على أمن الملاحة.

وأضاف فيدان: يجب ألا نسمح بأي حال بتحول البحر الأسود إلى جبهة صراع جديدة.

فيدان: الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ نحو 5 سنوات على رأس أسباب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

وفيما يتعلق بإتفاقية مكة قال فيدان: "حلف مكة" هو حلف دفاعي وليس هجوميا.وإذا تعرضت أي دولة عضو في الحلف للهجوم فإن الدول الأخرى يجب أن تقف إلى جانبها.

وختم فيدان: أنقرة تدرس سبل مساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين لا سيما في الدفاعات الجوية.