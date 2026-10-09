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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز التدريب الإقليمي للري يحصل على شهادة الجودة الدولية «الأيزو 9001»

مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن نجاح المركز في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو ISO 9001:2015، واستكمال إجراءات إصدار الشهادة.

تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم برامج لرفع وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه

واستعرض التقرير جهود المركز في مجال تعزيز الجودة، من خلال تطوير وتطبيق الإجراءات المؤسسية، وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة، ومتابعة الأداء، بما يدعم منهجية التحسين المستمر ورفع كفاءة العملية التدريبية من خلال تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم برامج لرفع وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، بما يعزز دور المركز في دعم وتنمية القدرات البشرية بقطاع المياه.

وصرح الدكتور سويلم أن حصول المركز على اعتماد الأيزو يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية المقدمة في قطاع المياه، من خلال بناء وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الجودة، وإعداد منظومة عمل مؤسسية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد أن تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع المياه يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، والتي ترتكز على تطوير منظومة العمل بقطاع المياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز التحول المؤسسي والرقمي، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التطوير، مشيراً إلى أن حصول مركز التدريب الإقليمي على اعتماد الأيزو يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التدريب، وضمان تقديم خدمات تدريبية وفق معايير واضحة للجودة والكفاءة والتحسين المستمر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية استمرار مركز التدريب الإقليمي في تطوير برامجه التدريبية بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع المياه، وبما يدعم إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية.

وأشاد الدكتور سويلم بما بذله فريق العمل بالمركز من جهود متواصلة لتطوير منظومة العمل وتطبيق معايير الجودة، والعمل على تحقيق المزيد من التطوير والتحسين في الخدمات التدريبية المقدمة، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة في بناء القدرات وتحسين كفاءة منظومة إدارة المياه.
 

الدكتور هاني سويلم مركز التدريب الإقليمي أعمال المراجعة الخارجية الأيزو ISO تعزيز الجودة رفع كفاءة العملية التدريبية

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