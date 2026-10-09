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بائع خضار يرمي بضاعته على الأرض بعد إزالة فرشته في مشهد يثير التفاعل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بائع خضار يرمي بضاعته على الأرض بعد إزالة فرشته في مشهد يثير التفاعل

بائع خضار يرمي بضاعته على الأرض
بائع خضار يرمي بضاعته على الأرض
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام بائع خضار بإلقاء بضاعته على الأرض في مدينة دمياط، عقب إزالة الفرشة التي كان يعرض عليها الخضراوات، وسط تفاعل واسع مع الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول بائع الخضار بجوار بضاعته التي افترشت الأرض، في مشهد لفت انتباه المتابعين ودفعهم إلى تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو تداولا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ملابسات الواقعة وأسباب إزالة فرشة بائع الخضار، خاصة بعد ظهور كميات من الخضراوات ملقاة على الأرض.


ولم تتضح من المقطع المتداول وحده تفاصيل ملابسات الواقعة أو أسباب إزالة الفرشة، فيما أثار الفيديو اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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