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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إياتا يرصد أضعف أداء إقليمي لشركات الطيران بالشرق الأوسط

الشحن الجوي العالمي
الشحن الجوي العالمي
نورهان خفاجي

كشفت أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تسجيل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أضعف معدل نمو في الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال شهر أغسطس 2026، حيث ارتفع الطلب بنسبة طفيفة بلغت 1.0% فقط على أساس سنوي، بالتزامن مع زيادة السعة السعرية المتاحة بنسبة 3.3%.

ضغوطات تشغيلية للشحن الجوي بالمنطقة

وأوضح تقرير «إياتا» أن حركة الشحن الجوي في المنطقة واصلت مواجهة ضغوط تشغيلية ملحوظة متأثرة بالصراع القائم في الشرق الأوسط، مما أدى إلى استمرار الاضطرابات في الممرات الملاحية والتجارية المرتبطة بمنطقة الخليج.

وانخفض معامل تحميل الشحن الجوي لشركات الشرق الأوسط بمقدار 1.0 نقطة مئوية ليصل إلى 43.1%.

اضطراب شركات الشحن بالشرق الاوسط

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه على الرغم من النمو الإيجابي الذي حققته جميع أقاليم العالم في قطاع الشحن الجوي، إلا أن التوترات الجيوسياسية واضطراب خطوط السير في الشرق الأوسط حدّا من قدرة الناقلات الإقليمية على الاستفادة الكاملة من نمو التجارة العالمية، مقارنة بباقي الأسواق الدولية التي سجلت قفزات أعلى في أحجام الشحن.

إياتا الشحن الجوي شركات الطيران شركات الشحن

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