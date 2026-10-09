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من الشائعات إلى أزمات الميراث.. سحر الإبراشي تكشف الوجه الآخر لمعاناة الأرامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الشائعات إلى أزمات الميراث.. سحر الإبراشي تكشف الوجه الآخر لمعاناة الأرامل

سحر الإبراشي والراحل وائل الإبراشي
سحر الإبراشي والراحل وائل الإبراشي
البهى عمرو

تبدأ معاناة بعض الأرامل بعد رحيل أزواجهن، لتجد المرأة نفسها أمام تحديات نفسية واجتماعية ومشكلات تتعلق بالميراث، في وقت تكون فيه لا تزال تعيش صدمة الفقد وتحاول التكيف مع واقع جديد.

وكشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تعرضها لشائعات عديدة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن بعضها طال حياتها الشخصية وعلاقتها به خلال فترة مرضه، رغم أنها كانت حريصة على البقاء إلى جواره.

أرملة الإبراشي
سحر الإبراشي

وقالت سحر الإبراشي إن أولى الشائعات التي طاردتها بعد وفاة زوجها تمثلت في الادعاء بأنها تركته خلال فترة مرضه وسافرت خارج مصر، قبل أن تنتشر شائعة أخرى بعد الوفاة تزعم زواجها عرفيًا، مشددة على أن جميع هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها لم تترك زوجها طوال عام خلال فترة مرضه في أزمة كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تحتسب الأجر عند الله جراء ما تعرضت له من شائعات.

أرملة وائل الإبراشي

وأكدت أن الله كان شاهدًا على كل ما قامت به تجاه زوجها، موضحة أنها كانت تؤدي دورها الطبيعي كزوجة، حتى لو كان زوجها يعاني من نزلة برد بسيطة، في إشارة إلى حرصها على رعايته والوقوف إلى جواره.

سحر الإبراشي: معاناة الأرملة تبدأ بعد ساعات من دفن الزوج

وسلطت سحر الإبراشي الضوء على المشكلات التي تواجه الأرامل بعد وفاة أزواجهن، مؤكدة أنها لا تتحدث عن تجربتها الشخصية فحسب، وإنما تستند أيضًا إلى وقائع استمعت إليها على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت أن معاناة الأرملة قد تبدأ بعد ساعات قليلة من دفن الزوج، خاصة عندما تتحول مسألة تقسيم التركة إلى مصدر للخلافات بين أفراد الأسرة، لافتة إلى أن بعض الورثة قد يسارعون إلى المطالبة بحقوقهم في الميراث، لا سيما في الحالات التي لا يكون للمتوفى فيها أبناء.

وأضافت أن الأرملة قد تجد نفسها مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية، من بينها استخراج إعلام الوراثة، بعد يوم واحد فقط من الوفاة، في وقت تكون فيه لا تزال تحت وطأة الحزن والصدمة، وهو ما يضاعف من صعوبة المرحلة التي تمر بها.

دعوات لتوفير حماية قانونية للأرامل لحين تقسيم الميراث

 

وشددت سحر الإبراشي على ضرورة وضع قوانين وإجراءات تضمن حماية الأرملة ومساعدتها على مواصلة حياتها بعد وفاة زوجها، مع مراعاة احتياجاتها المعيشية خلال الفترة التي تسبق تقسيم الميراث، حتى لا تجد نفسها في مواجهة أعباء إضافية في وقت بالغ الصعوبة.

وأشارت إلى أن أوضاع الأرامل تختلف من حالة إلى أخرى؛ فهناك أسر تتعامل بتفاهم وتتنازل عن بعض حقوقها لصالح أبناء المتوفى، بينما تشهد حالات أخرى خلافات ومشكلات بشأن التركة، الأمر الذي يجعل توفير ضمانات واضحة لحماية الحقوق أمرًا ضروريًا.

وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجهها الأرملة بعد فقدان زوجها، ليس فقط على المستوى النفسي والاجتماعي، وإنما أيضًا فيما يتعلق بالاستقرار المعيشي والحفاظ على حقوقها القانونية في الميراث.

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