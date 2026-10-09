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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحر الإبراشي ترد على شائعات ترك زوجها قبل رحيله: الله كان شاهدا على كل شيء

أرملة الإبراشي
أرملة الإبراشي
رحمة سمير

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تعرضها لمشكلات وشائعات كثيرة بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت سحر الإبراشي إن أول شائعة تعرضت لها كانت أنها تركت زوجها خلال فترة مرضه، وأنها كانت موجودة خارج مصر، وبعد الوفاة بفترة انتشرت شائعة أخرى تفيد بأنها تزوجت عرفيًا، موضحة أن كل هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها لم تترك وائل لمدة عام خلال فترة مرضه في أزمة كورونا، موضحة أنها كانت تحصل على حسنات بسبب الشائعات الكثيرة التي تعرضت لها.

ولفتت إلى أن الله كان شاهدًا على كل شيء قامت به تجاه زوجها، مؤكدة أنها مثل أي سيدة كانت تقوم بدورها الطبيعي تجاه زوجها، حتى لو كان يعاني من مجرد نزلة برد.

أرملة الإبراشي الإبراشي الشائعات سحر الإبراشي الوفاة

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