حريق في مصنع شنط بلاستيك بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب حريق بمصنع للشنط البلاستيك بمنطقة 6 مليون منطقة ج بمدينة العاشر من رمضان.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمدينة العاشر من رمضان وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخمادة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمصنع للشنط البلاستيك بمنطقة 6 مليون منطقة ج بمدينة العاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.