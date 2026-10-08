انطلاق بطولة الجمهورية للهوكي مواليد 2010 بمشاركة الزمالك والشرقية وسموحة والقناة

تنطلق اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، منافسات بطولة الجمهورية للهوكي المرتبطة بمواليد 2010، بنين وبنات، على ملاعب نادي الزمالك، ضمن مسابقات الاتحاد المصري للهوكي للموسم الرياضي 2026/2027، بمشاركة عدد من الأندية في منافسات هذه المرحلة السنية.

وتبدأ منافسات البطولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفقًا للجدول المعلن من الاتحاد المصري للهوكي، وسط مشاركة فرق الشرطة والقناة والزمالك والشرقية وسموحة ومصر الجديدة، في إطار المنافسات الرسمية للموسم الرياضي الجديد.

قائمة لاعبي الزمالك في بطولة الجمهورية

وتضم قائمة فريق نادي الزمالك لمنافسات مواليد 2010 عددًا من اللاعبين، وهم: سليم هيثم شعبان، محمد عمرو علي أحمد، عمر عبد الحفيظ زكريا، محمد وائل محمد سيد ، أحمد وائل محمد سيد ، محمد محمود محمد الشحات ، لؤي أحمد عبد الفتاح ، شهاب علي شاذلي ، يامن هشام عبد الخالق، محمد رامي محمود أحمد، نور الدين أحمد مرغني، وسيف الدين محمد.

ويشارك فريق الزمالك في منافسات البطولة إلى جانب مجموعة من الأندية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق أفضل النتائج خلال مباريات البطولة التي تأتي ضمن أجندة الاتحاد المصري للهوكي للموسم الرياضي 2026/2027.

مواجهات قوية في منافسات البطولة

وتشهد منافسات البنين عددًا من اللقاءات بين الفرق المشاركة، من بينها مواجهات الشرطة والقناة، والزمالك والشرقية، وسموحة والزمالك، وسموحة ومصر الجديدة، والشرطة والشرقية، والشرقية ومصر الجديدة، وسموحة والقناة، إلى جانب مواجهات أخرى بين سموحة والزمالك والزمالك والشرقية، وفقًا للجدول المعلن من الاتحاد المصري للهوكي.

وتقام البطولة بمشاركة فرق البنين والبنات، ضمن خطة الاتحاد لتنظيم مسابقات المراحل السنية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لخوض منافسات رسمية واكتساب الخبرات الفنية والبدنية خلال الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي قد أخطر إدارة نادي الزمالك بموعد انطلاق منافسات بطولة الجمهورية المرتبطة بمواليد 2010، بنين وبنات، والمقرر إقامتها على ملاعب النادي بداية من اليوم الخميس 8 أكتوبر، ضمن نشاط الاتحاد للموسم الرياضي 2026/2027.

وطالب الاتحاد إدارة نادي الزمالك بإخطار الجهازين الفني والإداري بالموعد المحدد للمنافسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل النادي، بما يضمن الاستعداد لاستضافة مباريات البطولة وفق الجدول المحدد.

ويأتي تنظيم بطولة الجمهورية لمواليد 2010 ضمن أجندة مسابقات الاتحاد المصري للهوكي، في إطار مواصلة النشاط الرياضي لمختلف المراحل السنية، ودعم قطاع الناشئين والناشئات، والعمل على اكتشاف العناصر المميزة وصقل مواهب اللاعبين من خلال المشاركة في المنافسات الرسمية.