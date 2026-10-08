صلاح على القمة.. النجم المصري يتسلح بـ7 أهداف قبل عودة الدوري التركي

تستأنف منافسات الدوري التركي لكرة القدم نشاطها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي بانطلاق مواجهات الجولة السابعة والتي تشهد العديد من المباريات القوية أبرزها لقاء جالاتا سراي أمام قاسم باشا والمقرر إقامته في الثامنة مساء الجمعة 9 أكتوبر.

وتتجه الأنظار كذلك إلى مواجهة طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح عندما يحل ضيفًا على سامسون سبور في الرابعة عصر السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفي مباراة أخرى يستضيف كونيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد نظيره بلدية إسطنبول في الواحدة والنصف ظهر الأحد.

محمد صلاح يتصدر سباق هدافي الدوري التركي

يخوض محمد صلاح الجولة السابعة بمعنويات مرتفعة بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري التركي للموسم الحالي 2026-2027 عقب تألقه اللافت في مواجهة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي بالجولة الماضية.

وقدم قائد منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله إلى الدوري التركي بعدما قاد طرابزون سبور لتحقيق انتصار عريض على جالاتا سراي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة فرض خلالها الفرعون المصري نفسه نجما فوق العادة.

ونجح صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال المواجهة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود ويهز الشباك مجددا في الدقيقة 44 ثم أكمل ثلاثيته في الدقيقة 80، ليقود فريقه إلى انتصار كبير على أحد أبرز أندية الدوري التركي.

ولم يتوقف تألق محمد صلاح عند تسجيل الأهداف، حيث صنع الهدف الرابع لزميله نوح سافيولو في الدقيقة 39 ليكون اللاعب المصري قد ساهم بصورة مباشرة في تسجيل أهداف طرابزون سبور الأربعة خلال اللقاء بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا آخر.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي ليعتلي قمة جدول الهدافين، بالتساوي مع جيفت أوربان مهاجم آميد سبورتيف، بينما يواصل الفرعون المصري تأكيد حضوره القوي في تجربته الجديدة بالملاعب التركية.

وبات صلاح أحد أبرز عناصر القوة الهجومية في صفوف طرابزون سبور، في ظل قدرته على صناعة الفارق سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف وهو ما انعكس سريعًا على نتائج الفريق وموقع اللاعب في سباق هدافي المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري التركي

محمد صلاح – طرابزون سبور – 7 أهداف.

جيفت أوربان – آميد سبورتيف – 7 أهداف.

فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 6 أهداف.

موريكي – فنربخشة – 6 أهداف.

إلدور شومورودوف – باشاك شهير – 6 أهداف.

فلاهوفيتش – بشكتاش – 5 أهداف.

ماسون جرينوود – فنربخشة – 4 أهداف.