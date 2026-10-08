وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تكثف جهودها بالصحة والتعليم والمجال الاجتماعي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة حياة المواطنين في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

بينما أوضحت المهندسة لُبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية مواصلة جهود المحافظة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والعمل على رصد المشكلات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة إلى أن الوحدة واصلت على مدار شهر سبتمبر جهودها في متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين حيث تم المرور على مستشفى الصدر بالزقازيق ومستشفى الإبراهيمية بمرافقة الأطقم الطبية لمتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والاطلاع على مختلف الأقسام ورصد الشكاوى المتعلقة بالخدمات الصحية والتأكد من مدى صحتها وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال استمارات استبيان بما يضمن تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.

أضاف مدير وحدة حقوق الإنسان أنه في مجال التعليم تم المرور على مدارس أم الأبطال الإعدادية بنات بالزقازيق والثانوية العسكرية وأبو خليل الابتدائية وعبد اللطيف حسانين الإعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بسير العملية التعليمية.

أشار مدير وحدة الإنسان إلى أنه في إطار المجال الاجتماعي تم المرور على مؤسسة دار المسنين بالغار بمركز الزقازيق وتقييم المعايير الحقوقية والإنسانية داخل الدار والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والبيئة المعيشية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للنزلاء إلى جانب الاستماع إلى شكاواهم والمساعدة في حلها.

أضاف مدير وحدة الإنسان أن الوحدة بالتنسيق مع مديرية التموين نفذت حملة رقابية على المحال التجارية والأسواق بنطاق مركز ومدينة أبو كبير ومدينة صان الحجر للتأكد من توافر السلع الأساسية ورصد المخالفات التي تمس حقوق المواطنين حيث شملت الحملات مراجعة تراخيص المنشآت والتفتيش على صلاحية المنتجات الغذائية والتأكد من الإعلان عن الأسعار ومنع التلاعب بها وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

أوضح مدير وحدة حقوق الإنسان أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية بكل من حي أول الزقازيق ومركز ومدينة مشتول السوق ومركز ومدينة فاقوس والوحدة المحلية ببني عامر والوحدة المحلية بشنبارة الميمونة والوحدة المحلية بأم الزين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء مصالحهم من خلال نظام الشباك الموحد إلى جانب رصد المشكلات التي تواجه المواطنين تحقيقًا لمبدأي الشفافية والنزاهة.

وتستمر الوحدة في استقبال شكاوى المواطنين ومخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إنهائها بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز حصولهم على حقوقهم والخدمات المستحقة.