طريقة عمل الخضار المشكل بالصدور المشوية

يعد الخضار المشكل بالصدور المشوية من الأطباق الصحية واللذيذة، إذ يجمع بين الخضار الغنية بالعناصر الغذائية وصدور الدجاج المشوية قليلة الدهون، ويمكن تقديمه كوجبة متكاملة ومشبعة.

المكونات

- 2 صدر دجاج منزوع الجلد والعظم

- 1 حبة كوسة مقطعة

- 1 حبة جزر مقطعة

- 1 حبة فلفل ألوان مقطع

- 1 كوب بروكلي

- 1 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات

- 1 بصلة مقطعة

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- عصير ليمونة

- ملعقة صغيرة بابريكا

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف ملعقة صغيرة كمون

- ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

تُغسل صدور الدجاج جيدًا وتُجفف، ثم تُتبل بعصير الليمون وزيت الزيتون والثوم والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والملح، وتُترك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تُوضع الخضار المقطعة في وعاء، ثم تُضاف إليها ملعقة من زيت الزيتون ورشة من الملح والفلفل الأسود، وتُقلب جيدًا حتى تتغطى بالتتبيلة.

تُسخن الشواية أو مقلاة غير لاصقة، ثم تُشوى صدور الدجاج لمدة 6 إلى 8 دقائق على كل جانب، أو حتى تنضج تمامًا وتكتسب لونًا ذهبيًا.

في هذه الأثناء، تُشوى الخضار في مقلاة أو صينية على نار متوسطة مع التقليب من وقت لآخر، حتى تنضج وتظل محتفظة بقوامها، ويمكن أيضًا إدخالها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

تُقطع صدور الدجاج المشوية إلى شرائح، ثم تُقدم مع الخضار المشكل في طبق التقديم، ويمكن تزيينها بالبقدونس وإضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم.

نصائح لتحضير الخضار المشكل بالصدور المشوية

- يمكن إضافة الفطر أو الذرة أو الفاصوليا الخضراء حسب الرغبة.

- يُفضل عدم الإفراط في طهي الخضار حتى لا تفقد قوامها وعناصرها الغذائية.

- يمكن تقديم الطبق مع الأرز البني أو الخبز الأسمر أو صلصة الزبادي بالثوم.

- للحصول على مذاق أقوى، يمكن ترك الدجاج في التتبيلة لعدة ساعات قبل الشوي.