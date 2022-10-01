عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيم وحياة.. الشباب والرياضة بسوهاج تُنظم ورشة عمل لتطوير أبناء المحافظة

ورشة عمل قيم وحياة
ورشة عمل "قيم وحياة" بسوهاج

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ورشة عمل تحت عنوان "قيم وحياة"، لأكثر من 50 شابًا وفتاة من أندية التطوع بمركز شباب مدينة دار السلام جنوبي شرق المحافظة.

تم ذلك بالتعاون بين مؤسسة أجيال ووزارة الشباب والرياضة، في ضوء بروتوكول التعاون بينهما؛ للرفع من قدرات الشباب وتطوير ذواتهم.

بالنصف الثاني من سبتمبر.. منازل سوهاج تشتعِل بالنيران| تفاصيل

خلال 15 يومًا.. مصرع 7 أشخاص غرقًا و شاب ينقذ خطيبته في سوهاج

وزارة الشباب والرياضة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بضرورة تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بالأعمال الشبابية، ودفع الشباب نحو تطوير قدراته، من خلال مؤسسات الدولة.

وأشار يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إلى ضرورة مُتابعة تكثيف الأنشطة التنموية، بمراكز الشباب والتي لها دور توعوي لجميع فئات المجتمع المصري عامة والسوهاجي خاصة.

IMG-20220930-WA0005
IMG-20220930-WA0005
IMG-20220930-WA0009
IMG-20220930-WA0009
IMG-20220930-WA0008
IMG-20220930-WA0008
اخبار محافظة سوهاج سوهاج حوادث محافظة سوهاج اخبار وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ورشة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

ممشى أهل سوهاج.. منطقة جذب سياحي ومصدر رزق للشباب

ترشيحاتنا

اقتصاد تركيا.. انخفاض غير مسبوق في الليرة وأكبر عجز تجاري على الإطلاق

قبل الإطلاق.. إعلان تشويقي من جوجل لهواتفها Google Pixel 7.. فيديو

رابط مباشر.. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 1-10-2022

شعبة الدواجن: وصول سعر طبق البيض إلى 73 جنيها أمر منطقي

انضمام أوكرانيا للناتو .. هل العالم مقبل على حرب عالمية جديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتعافى من عملية تجميل.. أصالة تثير ضجة بعد تغير ملامحها|شاهد

بإطلالة صيفية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

بتكبر وتخمس.. سالى عبد السلام برفقة خطيبها فى أول ظهور لهما|شاهد

تسبب كوارث للقلب.. كيف تحمي نفسك من الموجة القادمة لكورونا؟

فيديو

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

تحذير من اللانشون قبل المدارس .. أمراض خطيرة ومكونات غريبة| فيديو جراف

كيف أصبحت ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز بعد تهديدات داعش لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ