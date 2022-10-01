قيم وحياة.. الشباب والرياضة بسوهاج تُنظم ورشة عمل لتطوير أبناء المحافظة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ورشة عمل تحت عنوان "قيم وحياة"، لأكثر من 50 شابًا وفتاة من أندية التطوع بمركز شباب مدينة دار السلام جنوبي شرق المحافظة.

تم ذلك بالتعاون بين مؤسسة أجيال ووزارة الشباب والرياضة، في ضوء بروتوكول التعاون بينهما؛ للرفع من قدرات الشباب وتطوير ذواتهم.

وزارة الشباب والرياضة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بضرورة تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بالأعمال الشبابية، ودفع الشباب نحو تطوير قدراته، من خلال مؤسسات الدولة.

وأشار يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إلى ضرورة مُتابعة تكثيف الأنشطة التنموية، بمراكز الشباب والتي لها دور توعوي لجميع فئات المجتمع المصري عامة والسوهاجي خاصة.