بالنصف الثاني من سبتمبر.. منازل سوهاج تشتعِل بالنيران| تفاصيل

شهدت محافظة سوهاج، في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، العديد من حوادث الحرائق، بمختلف قرى ونجوع مراكز الإقليم، حيث اشتعلت النيران في 7 منازل و6 أحواش للماشية والطيور، ومحل أدوات معمارية، ومكتبة بداخل عمارة مكونة من 6 طوابق، وأخيرًا نشوب النيران بمزرعة خشبية خاصة بمحطة الصرف الصحي بقرية الكولا دائرة مركز أخميم شرق المحافظة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقع صدى البلد تفاصيل وقائع الحرائق التي شهدت لهيبها "سوهاج"، في الفترة من 15 من شهر سبتمبر الجاري، إلى يوم 30 من ذات الشهر.

تفاصيل حرائق سوهاج بالنصف الثاني من سبتمبر

أولًا: نشبت النيران في منزل مكون من طابق واحد، وامتدت إلى حوش مجاور له؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي، بالمنزل الأول، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 60 مترًا، ملك المدعو “رفاعي. ه. م- 42 عامًا- سائق”، وامتد لحوش مجاور مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو “رجب. ع. م. ا- 63 عامًا- مزارع- ويقيمان بذات الناحية”.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

ثانيًا: سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، دون حدوث أي إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين مِلك المدعو (حماده. ا. ا- 39 سنة- ويقيم بندر طهطا)، وبسؤاله أرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مُشيرًا إلى إحتراق بعض الأدوات المعمارية، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

ثالثًا: شهد مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، نشوب حريق في منزل دائرة المركز، وامتد لحوشين للماشية مجاورين له؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو (عارف. ع. ع- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وإمتد لحوشين مجاورين له ملك كلًا من:"عوض. ع. ع- 40 سنة- مزارع، عبد الناصر. ا. ا- 30 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية".

وبسؤالهم افادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والتبن، ونفوا الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

إصابة ربة منزل بحروق نارية بكفتي اليدين

رابعًا: أصيبت ربة منزل في بداية العشرينات من العُمر، بحروق نارية بكفتي اليدين، أثناء مشاركتها في اخماد نيران حريق نشب في حوش للماشية بالمنزل، وامتد لحوش آخر مجاور له، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش مُلحق بمنزل مِلك المدعو (نصر الدين ا ا- 45 عامًا- عامل- يعمل بالخارج)، وامتد الحريق لحوش مجاور ملك المدعو (حسن ا ع د- 46 عامًا- حاصل على دبلوم تجارة، ويقيمان بذات الناحية).

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة.

ونتج عن الحريق إصابة زوجة مالك الحوش الأول المدعوة (مرزوقه. ب. ح- 38 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بحروق نارية بكفتي اليدين، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبسؤال مالك الحوش الثاني ونجل المصابة المدعو (جاد الكريم ن ا ا- 22 سنة- عامل)، أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية.

خامسًا: تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في منزل وحوش للماشية، وامتد لثلاثة منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بعدد من المنازل ناحية قرية نقنق دائرة المركز، وامتدت النيران إلى ثلاثة منازل مجاورة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض البلوك، وحوش للماشية، مِلك المدعو "ا. م- عامل- ٣٢ سنة- يقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، وغير مأهولة بالسكان.

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سادسًا: سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق نشب في منزل مكون من 6 طوابق، حيث التهمت النيران مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بالطابق الأول من المنزل الكائن بمنطقة ميدان عصمت وسط مدينة البلينا في سوهاج.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في مكتبة بالطابق الأول بعمارة سكنية مكونة من 6 طوابق.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة، وانحصرت التلفيات الأولية في احتراق كامل أثاثات الطابق الأول، واحتراق كامل محتويات المكتبة المجاورة.

سابعًا: سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في منزل مكون من طابقين، بقرية الجزيرة المُستجدة بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية وطيور، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي قام بها الرائد أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث المنشاة، تبين أن المنزل ملك «مقبل د ع»، يقيم بقرية الجزيرة المستجدة، دائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وأن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لنفوق بعض الماشية واحتراق في أغراض المنزل.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ثامنًا: سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في مزرعة خشبية خاصة بمحطة الصرف الصحي بقرية الكولا دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، دون حدوث أية خسائر في الأرواح، أو إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمساحة حوالي 5 أفدنة خاصة بمحطة صرف صحي بقرية الكولا، منزرعة بالأشجار، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وعلى الفور تم الدفع ب4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الهيش والغاب وأشجار الكافور المنزرعة بالمحطة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم عمل المحضر اللازم كل واقعة على حدى، كما تولت النيابة العامة التحقيقات.