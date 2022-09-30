عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالنصف الثاني من سبتمبر.. منازل سوهاج تشتعِل بالنيران| تفاصيل

إحدى حرائق سوهاج
إحدى حرائق سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، العديد من حوادث الحرائق، بمختلف قرى ونجوع مراكز الإقليم، حيث اشتعلت النيران في 7 منازل و6 أحواش للماشية والطيور، ومحل أدوات معمارية، ومكتبة بداخل عمارة مكونة من 6 طوابق، وأخيرًا نشوب النيران بمزرعة خشبية خاصة بمحطة الصرف الصحي بقرية الكولا دائرة مركز أخميم شرق المحافظة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقع صدى البلد تفاصيل وقائع الحرائق التي شهدت لهيبها "سوهاج"، في الفترة من 15 من شهر سبتمبر الجاري، إلى يوم 30 من ذات الشهر.

تفاصيل حرائق سوهاج بالنصف الثاني من سبتمبر

أولًا: نشبت النيران في منزل مكون من طابق واحد، وامتدت إلى حوش مجاور له؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي، بالمنزل الأول، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 60 مترًا، ملك المدعو “رفاعي. ه. م- 42 عامًا- سائق”، وامتد لحوش مجاور مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو “رجب. ع. م. ا- 63 عامًا- مزارع- ويقيمان بذات الناحية”.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

ثانيًا: سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، دون حدوث أي إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين مِلك المدعو (حماده. ا. ا- 39 سنة- ويقيم بندر طهطا)، وبسؤاله أرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مُشيرًا إلى إحتراق بعض الأدوات المعمارية، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

ممشى أهل سوهاج.. منطقة جذب سياحي ومصدر رزق للشباب

زيارة مفاجئة تتسبب في إحالة رئيس جامعة سوهاج بعض العاملين للتحقيق

ثالثًا: شهد مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، نشوب حريق في منزل دائرة المركز، وامتد لحوشين للماشية مجاورين له؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو (عارف. ع. ع- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وإمتد لحوشين مجاورين له ملك كلًا من:"عوض. ع. ع- 40 سنة- مزارع، عبد الناصر. ا. ا- 30 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية".

وبسؤالهم افادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والتبن، ونفوا الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

إصابة ربة منزل بحروق نارية بكفتي اليدين

رابعًا: أصيبت ربة منزل في بداية العشرينات من العُمر، بحروق نارية بكفتي اليدين، أثناء مشاركتها في اخماد نيران حريق نشب في حوش للماشية بالمنزل، وامتد لحوش آخر مجاور له، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش مُلحق بمنزل مِلك المدعو (نصر الدين ا ا- 45 عامًا- عامل- يعمل بالخارج)، وامتد الحريق لحوش مجاور ملك المدعو (حسن ا ع د- 46 عامًا- حاصل على دبلوم تجارة، ويقيمان بذات الناحية).

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة.

ونتج عن الحريق إصابة زوجة مالك الحوش الأول المدعوة (مرزوقه. ب. ح- 38 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، بحروق نارية بكفتي اليدين، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبسؤال مالك الحوش الثاني ونجل المصابة المدعو (جاد الكريم ن ا ا- 22 سنة- عامل)، أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول، وأضافوا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية.

خامسًا: تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في منزل وحوش للماشية، وامتد لثلاثة منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بعدد من المنازل ناحية قرية نقنق دائرة المركز، وامتدت النيران إلى ثلاثة منازل مجاورة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض البلوك، وحوش للماشية، مِلك المدعو "ا. م- عامل- ٣٢ سنة- يقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، وغير مأهولة بالسكان.

364
364
365
365
363
363
330
330
331
331
329
329

عاوزه توصل بسرعة لرضيعها.. تفاصيل مصرع «وردة» أسفل قطار سوهاج - أسيوط

مصرع "وردة" أسفل عجلات قطار "سوهاج- أسيوط"

سادسًا: سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق نشب في منزل مكون من 6 طوابق، حيث التهمت النيران مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بالطابق الأول من المنزل الكائن بمنطقة ميدان عصمت وسط مدينة البلينا في سوهاج.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في مكتبة بالطابق الأول بعمارة سكنية مكونة من 6 طوابق.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة، وانحصرت التلفيات الأولية في احتراق كامل أثاثات الطابق الأول، واحتراق كامل محتويات المكتبة المجاورة.

سابعًا: سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في منزل مكون من طابقين، بقرية الجزيرة المُستجدة بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية وطيور، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي قام بها الرائد أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث المنشاة، تبين أن المنزل ملك «مقبل د ع»، يقيم بقرية الجزيرة المستجدة، دائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وأن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لنفوق بعض الماشية واحتراق في أغراض المنزل.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ثامنًا: سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في مزرعة خشبية خاصة بمحطة الصرف الصحي بقرية الكولا دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، دون حدوث أية خسائر في الأرواح، أو إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمساحة حوالي 5 أفدنة خاصة بمحطة صرف صحي بقرية الكولا، منزرعة بالأشجار، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وعلى الفور تم الدفع ب4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الهيش والغاب وأشجار الكافور المنزرعة بالمحطة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم عمل المحضر اللازم كل واقعة على حدى، كما تولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار محافظة سوهاج سوهاج حوادث محافظة سوهاج حوادث حرق حريق محل صرف صحي منزل حريق منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

ماجستير بإعلام سوهاج عن تأثير شائعات مواقع التواصل على قيم المواطنة

ترشيحاتنا

حياة النبي.. موضوع خطبة الجمعة اليوم والتليفزيون ينقلها من العريش

أمين منتدى الهند للوسطية والحوار: الرئيس السيسي دشن عهدا جديدا في تاريخ مصر

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب اليوم.. الأصفر يربح أكثر من 4 دولارات عالميا

عقب فسخ تعاقده.. يوسف بلايلي يقترب من الأهلي بالميركاتو الصيفي

تجردت من الرحمة أم أنها محقة.. أم تلقي بطفليها في الشارع| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالة جذابة على إنستجرام

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعرض مسلسلاتهم على منصة شاهد.. صور

توابل وجيلاتين .. طبيب يحذر من كوارث باللانشون المباع في الأسواق

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ