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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع "وردة" أسفل عجلات قطار "سوهاج- أسيوط"

صدى البلد

لقيت ربة منزل في منتصف الثلاثينات من العُمر، مصرعها أسفل عجلات قطار “سوهاج- أسيوط”، أثناء مرورها من شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد طما، مفاده أنه أثناء مرور قطار “سوهاج- أسيوط”، بالمزلقان القبلي، دائرة المركز، اصطدم بربة منزل أثناء عبورها من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة؛ ما نتج عنه وفاتها.

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وبالانتقال والفحص تبين أنها تدعى “وردة. م. ع- 34 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز”، وأفاد شقيقها (أشرف. م. ع- 52 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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