وجبة الموت.. تسمم أم وأطفالها الأربعة في سوهاج

أصيبت ربة منزل في بداية العقد الرابع من العُمر، وأطفالها الأربعة، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:" حسنيه. م. ع- 30 سنة- ربة منزل، ملك. ن. ل- 13 سنة- طالبة، محمد. ن. ل- 8 سنة- تلميذ، جنات. ن. ل- 8 سنة- تلميذ، ريهام. ن. ل- 3 سنوات- ويقيمون دائرة المركز".

يعانوا من حالة إعياء شديد وقئ، إدعاء تناول وجبة طعام فاسدة بالمنزل.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابة الأولى، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبه طعام منزلي فاسدة، كانت مُعدة بالمنزل، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.