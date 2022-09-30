حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع .. انفوجراف

شهدت وزارة التنمية المحلية ، عددا من الفاعليات والاحداث الهامة علي مدار الاسبوع، حيث رافق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالمتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير

الأعمال به.

حصاد التنمية المحلية في اسبوع

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاحتفالية الخاصة بتوقيع عقود أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية.

لقاءات وفعاليات قام بها وزير التنمية المحلية

وشارك وزير التنمية المحلية ، في توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بحضور د.مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء.

كما زار وزير التنمية المحلية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واستعرض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية مع نوابها بمجلسي النواب والشيوخ.

كما اعلن اللواء هشام آمنة عن ترشيح المتميزات من خريجات دورة القيادات التنفيذية النسائية لحضور دورتي قادة المستقبل وإعداد المدربين لوزارة التنمية المحلية .

بالاضافة الي دورة تدريبية لرؤساء المراكز عن منظومة التخطيط المحلى وإشراك المواطنين في اختيار مشروعات حياة كريمة.

تصريحات وزير التنمية المحلية خلال أسبوع

اعلنت وزارة التنمية المحلية عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات خلال أيام.

ووجة وزير التنمية المحلية المحافظات بالبدء في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

والمطاعم.

حصاد وزارة التنمية المحلية في اسبوع

كما اعلن وزير التنمية المحلية عن زيارات ميدانية لفرق

الوحدة المركزية لـ "حياة كريمة" بالوزارة للمحافظات لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات للمرحلة الأولى وتوصيل المرافق .

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