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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18,3 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

البورصة
البورصة

سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع فى البورصة المصرية بقيمة 505.3 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي وسجلت  صافي مشتريات المستثمرين العرب   18.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما سجلت مشتريات المستثمرين العرب منذ بداية العام نحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 76.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16%، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب 7.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 18.5 مليار جنيه

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المصريون يستحوذون على 84% من معاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

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تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 9%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" تراجع بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة.

صعود مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

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