عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسرار الفضاء المذهلة.. العثور على مقبرة نجوم في السماء

مقبرة النجوم
مقبرة النجوم

كشفت خريطة وضعها فريق بحثي أسترالي، من معهد سيدني لعلم الفلك، عن مقبرة لنجوم درب التبانة، التي تحولت إلى ثقوب سوداء ونجوم نيوترونية، ووجدوا أنها تمتد ثلاثة أضعاف ارتفاع المجرة نفسها، وثلث هذه النجوم تم قذفه خارج المجرة تماماً.

txt

اكتشاف أنهار من الماس في أبعد كوكبين داخل المجرة..ما القصة؟

txt

المسبار الفضائي الضخم.. خريطة جايا تكشف أسرار مجرة ​​درب التبانة


وتتشكل النجوم النيوترونية والثقوب السوداء عندما تستنفد النجوم الضخمة، أكبر بثماني مرات من شمسنا، وقودها وتنهار فجأة، ويؤدي هذا إلى تفاعل سريع ينفخ الأجزاء الخارجية من النجم بعيداً في انفجار يسمى «مستعراً أعظم»، بينما يستمر اللب في الانضغاط على نفسه - اعتماداً على كتلته الأولية – حتى يصبح إما نجماً نيوترونياً أو ثقباً أسود.

 أصغر من مدينة


وفي النجوم النيوترونية، يكون اللب كثيفاً لدرجة أن الإلكترونات والبروتونات تُجبر على الاندماج على المستوى دون الذري في نيوترونات، محاصرة كتلتها الكلية في كرة أصغر من مدينة، وإذا كانت كتلة النجم الأصلي أكبر من 25 مرة من كتلة شمسنا، فإن هذا الانهيار الناتج عن الجاذبية يستمر، حتى يصبح اللب كثيفاً جداً بحيث لا يمكن حتى للضوء الهروب، وكلا النوعين من الجثث النجمية يشوه المكان والزمان والمادة من حوله.


ورغم أن المليارات يجب أن تكون تشكلت منذ أن كانت المجرة صغيرة، فإن هذه الجثث الغريبة تم قذفها إلى ظلام الفضاء بين النجوم بواسطة المستعر الأعظم الذي أنشأها، وبالتالي انزلق بعيداً عن الأنظار ومعرفة علماء الفلك حتى الآن.


ومن خلال إعادة إنشاء دورة الحياة الكاملة للنجوم الميتة القديمة بعناية، أنشأ الباحثون أول خريطة مفصلة توضح مكان تواجد جثثهم، وتم نشرها (الخميس) في دورية «الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية».


ويقول بيتر توثيل الأستاذ في معهد سيدني للفلك، المؤلف المشارك للدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة سيدني، بالتزامن مع نشر الدراسة، «إحدى مشكلات العثور على هذه الأجسام القديمة هي أنه حتى الآن، لم تكن لدينا أي فكرة عن مكان البحث، وتم إنشاء أقدم النجوم النيوترونية والثقوب السوداء عندما كانت المجرة أصغر سناً، ثم تعرضت المجرة لتغيرات معقدة امتدت لمليارات السنين، لقد كانت مهمة كبيرة لنمذجة كل هذه المتغيرات للعثور عليهم».


وتتوافق النجوم النيوترونية والثقوب السوداء حديثة التكوين مع مجرة اليوم، لذلك يعرف علماء الفلك أين ينظرون، لكن أقدم النجوم النيوترونية والثقوب السوداء تشبه الأشباح التي يصعب العثور عليها.
ويقول توثيل: «كان الأمر أشبه بمحاولة العثور على مقبرة الأفيال الأسطورية»، مشيراً إلى مكان تموت فيه الأفيال الكبيرة بمفردها، وفقاً للأسطورة، بعيداً عن مجموعتها، و«كان لا بد من وجود مكونات هذه النجوم الضخمة النادرة، لكنها بدت كأنها تحجب نفسها». ويضيف أن «أصعب مشكلة كان علينا حلها في بحثنا عن توزيعهم الحقيقي هو حساب (الركلات) التي يتلقونها في اللحظات العنيفة، فانفجارات (المستعرات الأعظمية) غير متماثلة، ويتم إخراج البقايا بسرعة عالية، أعلى لملايين الكيلومترات في الساعة، والأسوأ من ذلك، يحدث هذا في اتجاه غير معروف وعشوائي».


وما يزيد الأمر صعوبة، هو أنه لا شيء في الكون يظل ساكناً لوقت طويل، لذا حتى معرفة المقادير المحتملة للركلات المتفجرة لم تكن كافية، وكان على الباحثين أن يتعمقوا في أعماق الزمن الكوني ويعيدوا بناء كيفية تصرفهم على مدى مليارات السنين.


ويقول ديفيد سويني الباحث المشارك بالدراسة: «الأمر يشبه إلى حد ما لعبة البلياردو، فإذا كنت تعرف الاتجاه الذي تضرب الكرة فيه، ومدى شدته، فيمكنك حينئذٍ معرفة المكان الذي ستنتهي إليه، ولكن في الفضاء، تكون الأشياء والسرعات أكبر بكثير، بالإضافة إلى أن الطاولة ليست مسطحة، لذا فإن البقايا النجمية تذهب في مدارات معقدة تتنقل عبر المجرة». 

 

ويوضح، أنه «على عكس طاولة البلياردو، لا يوجد احتكاك، لذا فهي لا تتباطأ أبداً، وتقريباً جميع البقايا التي تشكلت على الإطلاق لا تزال موجودة، وتنزلق مثل الأشباح عبر الفضاء بين النجوم». ويضيف: «وبسبب هذه الصعوبات، تأتي قيمة النماذج المعقدة التي بنيناها، والتي حدت في النهاية خريطة لمقبرة درب التبانة النجمية».

علم الفلك مقبرة لنجوم درب التبانة سوداء ونجوم النجوم النيوترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

موضوعات متعلقة

امرأة تستأذن زوجها المتوفي في الخروج للشارع.. قصة حزينة تشعل الفيسبوك بمصر

حرب أوكرانيا والتغير المناخي.. ملفات ساخنة على قائمة نوبل للسلام هذا العام

المصائب لا تأتي فرادى.. نفوق 100 ألف رأس ماشية في الهند

تعرف على أول رائدة أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

موعد تداول عملات معدنية تحمل صور الملك البريطاني تشارلز

مفاجأة طبية.. خبراء: الفياجرا تعالج أمراض الرئة

فاكهة وقهوة..نصائح للتخلص من الإمساك

ولدت عام 1951.. وفاة أكبر شمبانزي في غينيا وتهديد نوعه بالانقراض

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

أسرار الفضاء المذهلة.. العثور على مقبرة نجوم في السماء

محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في 2022

فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو

الخيانة السبب وبعت عربيتي عشانها.. طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال الحقيقي

لو اخترتي البيت عرفيني.. رامي جمال يتحدث عن علاقته بزوجته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية .. طريقة عمل كيك التوت

بتوب كت .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

فين الفستان .. انتقاد لاذع لـ مايا دياب بسبب حفل عرض أزياء

اضطراب خطير في المخ يتسبب في حدوث السمنة.. تفاصيل جديدة

فيديو

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

تحذير من اللانشون قبل المدارس .. أمراض خطيرة ومكونات غريبة| فيديو جراف

كيف أصبحت ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز بعد تهديدات داعش لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ