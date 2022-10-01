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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

طائرة هليكوبتر للبحث
طائرة هليكوبتر للبحث عن مفقودين

مازلت جهود البحث مستمرة عن 3 أشخاص فقدوا فى صحراء مطروح  منذ 5 ايام أثناء القيام بصيد طيور برية .

تشكيل مجموعات من قبائل مطروح للبحث عن 3 أشخاص اختفوا بعد ذهابهم للصيد البري

محافظ مطروح يتفقد مزلقان مدينة العلمين


وعلمت صدى البلد أنه تم الاستعانة بطائرة هليكوبتر  للبحث عن المفقودين خاصة مع فشل جهود أبناء القبائل  حتى الآن والذين  تكاتفوا   للبحث عنهم.

كان  3 أشخاص بمطروح قد تعرضوا  للاختفاء  فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء  .

وحصلت صدى البلد على أسماء  المفقودين الثلاثة وهم  رمضان بوحتيته أبو مطير  و مساعد بوحتيته ابومطير  وشاهين رمضان والذين اختفوا منذ 5 أيام في صحراء مطروح.

ويبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم .

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طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

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