طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

مازلت جهود البحث مستمرة عن 3 أشخاص فقدوا فى صحراء مطروح منذ 5 ايام أثناء القيام بصيد طيور برية .



وعلمت صدى البلد أنه تم الاستعانة بطائرة هليكوبتر للبحث عن المفقودين خاصة مع فشل جهود أبناء القبائل حتى الآن والذين تكاتفوا للبحث عنهم.

كان 3 أشخاص بمطروح قد تعرضوا للاختفاء فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء .

وحصلت صدى البلد على أسماء المفقودين الثلاثة وهم رمضان بوحتيته أبو مطير و مساعد بوحتيته ابومطير وشاهين رمضان والذين اختفوا منذ 5 أيام في صحراء مطروح.

ويبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم .