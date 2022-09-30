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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل مجموعات من قبائل مطروح للبحث عن 3 أشخاص اختفوا بعد ذهابهم للصيد البري

سيارات القبائل تجوب
سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين

شكل عدد من أبناء قبائل مطروح  مجموعة عمل للبحث عن الثلاث أشخاص المفقودين فى الصحراء أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية .

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واعلن عدد من قبائل مطروح بعد نزول استغاثات  باختفاء 3 أشخاص فى صحراء مطروح  تجهيز سيارات دفع رباعى للبحث عن المفقودين .

واكد محمد صالح الصريحى  ان المفقودين الثلاثة اختفوا منذ 5 ايام كاملة أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء  .

واضاف أنه  تم التواصل مع كل النقط المجاورة والغير مجاورة ولم نصل الي اي خبر حقيقي وكلها اخبار وهمية مضيفا أننا نتمنى من يعرف اي اخبار يتواصل ع هذا الرقم 01287111419

وأشار أن عدد من قبائل مطروح تجمعوا بإعداد كبيرة للبحث عن مفقودة عائلة امطير .

كان  3 أشخاص بمطروح قد تعرضوا  للاختفاء  فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء  .


وحصل صدى البلد على اسماء  المفقودين الثلاثة وهم  رمضان بوحتيته أبو مطير  و مساعد بوحتيته ابومطير  وشاهين رمضان والذين اختفوا منذ 5 ايام في صحراء مطروح.


ويبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم .

سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين 
سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين 
سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين 
سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين 

 

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