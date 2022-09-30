تشكيل مجموعات من قبائل مطروح للبحث عن 3 أشخاص اختفوا بعد ذهابهم للصيد البري

شكل عدد من أبناء قبائل مطروح مجموعة عمل للبحث عن الثلاث أشخاص المفقودين فى الصحراء أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية .

واعلن عدد من قبائل مطروح بعد نزول استغاثات باختفاء 3 أشخاص فى صحراء مطروح تجهيز سيارات دفع رباعى للبحث عن المفقودين .

واكد محمد صالح الصريحى ان المفقودين الثلاثة اختفوا منذ 5 ايام كاملة أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء .

واضاف أنه تم التواصل مع كل النقط المجاورة والغير مجاورة ولم نصل الي اي خبر حقيقي وكلها اخبار وهمية مضيفا أننا نتمنى من يعرف اي اخبار يتواصل ع هذا الرقم 01287111419

وأشار أن عدد من قبائل مطروح تجمعوا بإعداد كبيرة للبحث عن مفقودة عائلة امطير .

كان 3 أشخاص بمطروح قد تعرضوا للاختفاء فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء .



وحصل صدى البلد على اسماء المفقودين الثلاثة وهم رمضان بوحتيته أبو مطير و مساعد بوحتيته ابومطير وشاهين رمضان والذين اختفوا منذ 5 ايام في صحراء مطروح.



ويبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم .

سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين

سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين

سيارات القبائل تجوب صحراء مطروح البحث عن المفقودين