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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ونش الحب.. أردنية تثير الجدل بإهداء زوجها 10 آلاف وردة

أردنية تحتفل بعيد
أردنية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

أثارت سيدة أردنية جدلا واسعا، خلال محاولتها للتعبير عن حبها لزوجها، عبر تقديم آلاف الورود له.

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نفذت السيدة الأردنية من محافظة مادبأ، خطتها للاحتفال بعيد ميلاد زوجها، واشترت 10 آلاف وردة تم نقلها على عربة كبيرة "ونش".

الورود الحمراء تم تنسيقها بعناية، في هيئة كلمة "LOVE""، ومرفقا بلافتة كبيرة كتبت عليها: " "عيد ميلاد سعيد لأغلى الناس، إلى زوجي وحبيبي وأب أطفالي أنت أغلى هدية أعطاني إياها الله عز وجل، عيد ميلاد سعيد".

تصدرت هذه الصور، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الورود الحمراء وعددها الضخم، إذ اضطرت نقله على عربة "ونش" لسحب السيارات.

وبحسب ما تم تداوله، تعد لفتة معايدة أهدتها السيدة لزوجها بمناسبة ذكرى ميلاده. وتناقل نشطاء ومنصات على مواقع التواصل الإجتماعي الصور.

الأردن احتفال زوجة الحب الاردنية ذكرى ميلاد احتفال بعيد ميلاد

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