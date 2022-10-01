يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إيان |شاهد

استعرض تقرير مصور لقناة "الغد"، لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إيان الذي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر التقرير الذي بثه المصور، مدى الآثار السلبية التي خلفها الإعصار وتهديد الحياة وسقوط القتلى والجرحى.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب عواصف تهدد الحياة ورياح "مدمرة"، بعد ورود أنباء عن مقتل شخصين وترك الملايين بدون كهرباء في كوبا.

وصدرت أوامر إخلاء إلزامية في عشرات المقاطعات الساحلية في فلوريدا، مع التوصية بـ الإخلاء الطوعي في عدة مقاطعات أخرى، وفقا لمسؤولي الطوارئ بالولاية.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تقرير استشاري صدر في نفس الوقت تقريبا: "اشتد إيان ليصبح إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة".

وأضاف المركز إلى أن البيانات الحديثة للغاية من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشير إلى أن أقصى سرعة للرياح ارتفعت إلى ما يقرب من 140 ميلا في الساعة مع هبوب أعلى".

وقال المركز في وقت سابق إنه من المتوقع حدوث عاصفة تهدد الحياة على طول الساحل الغربي لفلوريدا وفلوريدا كيز، مع توقع حدوث "أضرار مدمرة للرياح" بالقرب من قلب إيان.

وأضاف: "من المتوقع حدوث فيضانات ضخمة عبر أجزاء من وسط فلوريدا وفيضانات كبيرة في جنوب فلوريدا وشمال فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وساحل ساوث كارولينا".

